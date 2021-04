Xupermask | Will i am lancia la mascherina fantascientifica | le potenzialità

(Di giovedì 15 aprile 2021).i.am, famoso rapper fondatore dei Black Eyed Peas, ha realizzato: si tratta di unadalledavvero assurde. Tutti i dettagli Al giorno d’oggi laè diventato un elemento imprescindibile nelle nostre vite. Da più di un anno a questa parte, l’epidemia da Covid-19 l’ha fatta diventare un vero e proprio scudo protettore dal virus. Diverse solo le tipologie di mascherine, ognuna adatta ad un particolare utilizzo, oltre la classica uso e getta. In questo periodo, molti hanno sperimentato e realizzato dispositivi che potessero andare ben oltre. Uno di questo è stato.I.Am, rapper e fondatore dei Black Eyed Peas, che con l’azienda americana Honeywell, ha commercializzato la. Si tratta di una ...

Ci ha pensato.i.am , rapper e fondatore dei Black Eyed Peas, che, insieme all'azienda americana Honeywell, ha messo in commercio la sua. Una mascherina hi - tech con diverse ...Disegnata dallo stesso rapper, laha filtri HEPA, auricolari con cancellazione del rumore e luci LED integrate Il rapper.i.am ha deciso di collaborare alla realizzazione di una mascherina che sembra uscita da un film di ...Lanciata dal fondatore dei Black Eyed Peas e disegnata dal costumista degli Avengers e designer delle tute di SpaceX, Xupermask ha tutta la tecnologia che serve. Soprattutto per viaggiare, dalle cuffi ...Disegnata dallo stesso rapper, la Xupermask ha filtri HEPA, auricolari con cancellazione del rumore e luci LED integrate ...