Wto | oggi 27 anni Perché la libertà di commercio è garanzia di pace | il discorso di Renato Ruggiero alla conferenza del Cairo del ’97

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il 15 aprile 1994 a Marrakech fu sottoscritto il Trattato istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del. Per l’Italia la firma fu apposta dal Ministro delcon l’estero, Paolo Baratta. Il Parlamento italiano ratificò il Trattato con la legge n. 747 del 29 dicembre 1994. Nella sua qualità di Membro dell’Organizzazione l’Italia ha versato, nel 2020, un contributo di Euro 5.075.180 al bilancio dell’Organizzazione Mondiale del. Il professor Cassese, nel suo libro “Oltre lo Stato” (2006), scrisse: “Gli Stati sono quasi 200, le organizzazioni internazionali 2.000 … Nell’ultimo quarto di secolo l’ordine giuridico globale ha fatto passi da gigante, per cui il diritto gioca in esso un ruolo determinante … Al centro del sistema vi è il WTO. Attraverso il, questo finisce per regolare – o, ...

