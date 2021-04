World Press Photo | tutte le foto premiate

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il World Press Photo, il più importante concorso di fotogiornalismo ha annunciato i vincitori dell’edizione 2021, la 64esima realizzata dalla fondazione olandese che lanciò la prima volta il concorso nel 1995. Il «World Press Photo of the year» è andato al fotografo danese Mads Nissen, premiato per lo scatto che mostra con forza ciò che è stata la pandemia, per tutti noi, in quest’ultimo anno. La mancanza di contatto. La foto realizzata da Nissena São Paulo mostra una anziana paziente malata di Covid-19 rucevere il suo primo abbraccio dopo cinque mesi, grazie alla «tenda dell’abbraccio».