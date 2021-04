Warrior 3: i nuovi episodi saranno realizzati per HBO Max (Di giovedì 15 aprile 2021) Warrior 3, la serie ambientata nel mondo delle arti marziali, ha ottenuto il via libera alla produzione passando da Cinemax a HBO Max. Warrior 3 verrà realizzata e la stagione sarà realizzata per HBO Max dopo che i primi due cicli di episodi erano andati in onda su Cinemax. La serie è stata creata e prodotta da Jonathan Tropper (Banshee) e nel team della produzione ci sono anche Justin Lin e Shannon Lee per conto di Bruce Lee Entertainment. Warrior è ambientata nel diciannovesimo secolo a San Francisco e Warrior si basa sugli scritti firmati dalla leggenda delle arti marziali Bruce Lee. Nel cast della seconda stagione c'erano Andrew Koji, Kieran Bew, Celine Buckens, Olivia Cheng, Dianne Doan, Dean Jagger, Langley Kirkwood, Maria-Elena … Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 aprile 2021)3, la serie ambientata nel mondo delle arti marziali, ha ottenuto il via libera alla produzione passando da Cinemax a HBO Max.3 verrà realizzata e la stagione sarà realizzata per HBO Max dopo che i primi due cicli dierano andati in onda su Cinemax. La serie è stata creata e prodotta da Jonathan Tropper (Banshee) e nel team della produzione ci sono anche Justin Lin e Shannon Lee per conto di Bruce Lee Entertainment.è ambientata nel diciannovesimo secolo a San Francisco esi basa sugli scritti firmati dalla leggenda delle arti marziali Bruce Lee. Nel cast della seconda stagione c'erano Andrew Koji, Kieran Bew, Celine Buckens, Olivia Cheng, Dianne Doan, Dean Jagger, Langley Kirkwood, Maria-Elena …

