Warm Up Regatta: esordio d’oro per Marco Gradoni nel 470 mixed (Di giovedì 15 aprile 2021) esordio positivo nel 470 mixed per Marco Gradoni, l’atleta del Tognazzi Marine Village già vincitore di tre titoli mondiali nella classe Optimist e World Sailor of the Year 2019, che ha vinto la Warm Up Regatta in Portogallo assieme ad Alessandra Dubbini (Sezione Vela Guardia di Finanza). L’appuntamento sportivo di Villamoura è stato per loro il primo evento sportivo insieme nel doppio olimpico dove erano presenti migliori atleti del Continente: la regata velica è stata infatti un test event per il Campionato Europeo 470 che si disputerà, sempre a Villamoura, dal 30 aprile al 7 maggio. 470 mixed: per Gradoni-Dubbini avvio a rilento e poi il piazzamento Dopo un inizio non esaltante, Gradoni-Dubbini sono riusciti a trovare la giusta ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 15 aprile 2021)positivo nel 470per, l’atleta del Tognazzi Marine Village già vincitore di tre titoli mondiali nella classe Optimist e World Sailor of the Year 2019, che ha vinto laUpin Portogallo assieme ad Alessandra Dubbini (Sezione Vela Guardia di Finanza). L’appuntamento sportivo di Villamoura è stato per loro il primo evento sportivo insieme nel doppio olimpico dove erano presenti migliori atleti del Continente: la regata velica è stata infatti un test event per il Campionato Europeo 470 che si disputerà, sempre a Villamoura, dal 30 aprile al 7 maggio. 470: per-Dubbini avvio a rilento e poi il piazzamento Dopo un inizio non esaltante,-Dubbini sono riusciti a trovare la giusta ...

Advertising

ShareMySea_IT : Esordio d’oro per Marco Gradoni nel 470 misto alla Warm Up Regatta in Portogallo - VelaVeneta : Esordio d’oro per Marco Gradoni nel 470 misto alla Warm Up Regatta in Portogallo -

Ultime Notizie dalla rete : Warm Regatta Marco Gradoni subito vincitore con Alessandra Dubbini nel 470 misto L'atleta del Tognazzi Marine Village, già vincitore di tre titoli mondiali nella classe Optimist e World Sailor of the Year 2019, ha vinto la Warm Up Regatta conclusasi oggi a Vilamoura, in ...

Marco Gradoni subito vincitore con Alessandra Dubbini nel 470 misto L'atleta del Tognazzi Marine Village, già vincitore di tre titoli mondiali nella classe Optimist e World Sailor of the Year 2019, ha vinto la Warm Up Regatta conclusasi oggi a Vilamoura, in ...

Esordio con oro nel 470 Mixed per Marco Gradoni Il pluricampione mondiale Optimist, per la prima volta in acqua con l'atleta delle Fiamme Gialle Alessandra Dubbini, vince la Warm ...

Vela - Esordio con oro nel 470 Mixed per Marco Gradoni Il pluricampione mondiale Optimist, per la prima volta in acqua con l'atleta delle Fiamme Gialle Alessandra Dubbini, vince la Warm Up Regatta in Portogallo ...

L'atleta del Tognazzi Marine Village, già vincitore di tre titoli mondiali nella classe Optimist e World Sailor of the Year 2019, ha vinto laUpconclusasi oggi a Vilamoura, in ...L'atleta del Tognazzi Marine Village, già vincitore di tre titoli mondiali nella classe Optimist e World Sailor of the Year 2019, ha vinto laUpconclusasi oggi a Vilamoura, in ...Il pluricampione mondiale Optimist, per la prima volta in acqua con l'atleta delle Fiamme Gialle Alessandra Dubbini, vince la Warm ...Il pluricampione mondiale Optimist, per la prima volta in acqua con l'atleta delle Fiamme Gialle Alessandra Dubbini, vince la Warm Up Regatta in Portogallo ...