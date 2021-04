von der Leyen riceve vaccino covid, foto su Twitter (Di giovedì 15 aprile 2021) “Dopo aver superato 100 milioni di vaccinazioni nell’Ue, sono molto contenta di aver ricevuto la prima dose di vaccino”. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il covid e ha pubblicato su Twitter le foto per documentare la somministrazione. “Le vaccinazioni aumenteranno ulteriormente, poiché le consegne stanno accelerando nell’Ue. Più rapidamente vacciniamo, prima possiamo controllare la pandemia”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 15 aprile 2021) “Dopo aver superato 100 milioni di vaccinazioni nell’Ue, sono molto contenta di aver ricevuto la prima dose di”. Ursula von der, presidente della Commissione europea, ha ricevuto la prima dose dicontro ile ha pubblicato suleper documentare la somministrazione. “Le vaccinazioni aumenteranno ulteriormente, poiché le consegne stanno accelerando nell’Ue. Più rapidamente vacciniamo, prima possiamo controllare la pandemia”. L'articolo proviene da Italia Sera.

von der Leyen riceve vaccino covid, foto su Twitter

Prima dose per il presidente della Commissione: "Ue accelera"

