Volley, Playoff 5o posto Superlega 2021: Verona espugna Milano, Vibo crolla a Ravenna (Di giovedì 15 aprile 2021) Prosegue la lotta per conquistare un posto nella prossima Cev Challenge Cup, con le otto squadre in gara che sono scese in campo per la sesta giornata del Girone dei Playoff quinto posto Superlega 2020/2021. Il turno infrasettimanale si è aperto con la netta vittoria di Ravenna nel match casalingo contro Vibo Valentia. Gli uomini di coach Bonitta si sono dimostrati ancora una volta molto solidi, strappando in tre set la X vittoria nel Girone. Grande battaglia invece nell’altro anticipo di martedì sera: Cisterna e Modena hanno dato spettacolo combattendo fino al tie-break, dove i Canarini sono riusciti a spuntarla ai vantaggi. La grande sorpresa di giornata è arrivata nel match tra Milano e Verona, con gli scaligeri che si sono imposti ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) Prosegue la lotta per conquistare unnella prossima Cev Challenge Cup, con le otto squadre in gara che sono scese in campo per la sesta giornata del Girone deiquinto2020/. Il turno infrasettimanale si è aperto con la netta vittoria dinel match casalingo controValentia. Gli uomini di coach Bonitta si sono dimostrati ancora una volta molto solidi, strappando in tre set la X vittoria nel Girone. Grande battaglia invece nell’altro anticipo di martedì sera: Cisterna e Modena hanno dato spettacolo combattendo fino al tie-break, dove i Canarini sono riusciti a spuntarla ai vantaggi. La grande sorpresa di giornata è arrivata nel match tra, con gli scaligeri che si sono imposti ...

Advertising

PowervolleyMI : ?? | NEWS ? L’Allianz Powervolley stecca nel sesto turno dei playoff 5° posto cedendo il passo ai veneti. ?… - pilloledivolley : Playoff 5° - 6ª giornata classifica ??: Piacenza raggiunge Milano in semifinale, Verona aggancia Modena a quota 9 ??… - sportface2016 : #volley #cheplayoff #Playoff 5o posto #Superlega 2020/2021: tutti i risultati della sesta giornata del Girone - pilloledivolley : Playoff 5° - 6ª giornata: nelle due gare odierne vittorie esterne da tre punti per Verona su Milano e per Piacenza… - PiacenzaSera : Play Off 5° Posto, in campo Padova – Gas Sales Bluenergy DIRETTA - PLAYOFF 5° POSTO – 6^ GIORNATA KIOENE PADOVA – G… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Playoff Verona ospita il primo maggio le Cev Finals di pallavolo ... il primo maggio ospiterà infatti all'Agsm Forum le Cev Champions League Super Finals di volley, ... (Visited 1 times, 7 visits today) Notizie Simili: Playoff Challenge: Nbv Verona torna in campo sabato&...

Volley C/M: GoOld Racconigi - Villanova/VBC Mondovì illumina la giornata, due sfide in 24 ore per la Mercatò Alba ... che domenica sera giocherà Gara - 3 dei playoff di Serie A2. Sabato 17 aprile, ore 18.30, ... La GoOld Racconigi ha perso un set ma vinto tutto sommato bene contro la Cogal Volley Savigliano. Il ...

Volley, Playoff 5o posto Superlega 2021: Verona espugna Milano, Vibo crolla a Ravenna Volley, i RISULTATI della sesta giornata del Girone dei Playoff quinto posto Superlega 2021: Verona espugna Milano, Vibo crolla a Ravenna.

Volley, clamoroso a Perugia: la Sir esonera Heynen Perugia, 15 aprile 2021 - La Sir Perugia, impegnata nella finale scudetto della pallavolo maschile, ha esonerato l'allenatore, il belga Vital Heynen, da luglio 2019 alla guida della squadra. Lo ha res ...

... il primo maggio ospiterà infatti all'Agsm Forum le Cev Champions League Super Finals di, ... (Visited 1 times, 7 visits today) Notizie Simili:Challenge: Nbv Verona torna in campo sabato&...... che domenica sera giocherà Gara - 3 deidi Serie A2. Sabato 17 aprile, ore 18.30, ... La GoOld Racconigi ha perso un set ma vinto tutto sommato bene contro la CogalSavigliano. Il ...Volley, i RISULTATI della sesta giornata del Girone dei Playoff quinto posto Superlega 2021: Verona espugna Milano, Vibo crolla a Ravenna.Perugia, 15 aprile 2021 - La Sir Perugia, impegnata nella finale scudetto della pallavolo maschile, ha esonerato l'allenatore, il belga Vital Heynen, da luglio 2019 alla guida della squadra. Lo ha res ...