Volley, Francesca Piccinini si ritira: "A Tokyo tiferò per le azzurre. La mia erede? Egonu speciale" (Di giovedì 15 aprile 2021) Dice stop Francesca Piccinini . La pallavolista italiana che ha scritto pagine tricolori importanti ha scelto di dare basta, nonostante all'orizzonte ci siano le Olimpiadi di Tokyo. Medaglia su medaglie,...

Ultime Notizie dalla rete : Volley Francesca Piccinini dice basta: "Largo alle giovani" A 42 anni Francesca Piccinini annuncia il ritiro. "Non ci ho dormito la notte - confessa - ci ho ... "Per il resto, non mi precludo nulla: allenare le ragazzine, commentare il volley alla tv, quei ...

Volley, Francesca Piccinini si ritira: 'A Tokyo tiferò per le azzurre. La mia erede? Egonu speciale' Dice stop Francesca Piccinini . La pallavolista italiana che ha scritto pagine tricolori importanti ha scelto di dare basta, nonostante all'orizzonte ci siano le Olimpiadi di Tokyo. Medaglia su medaglie, ...

Pallavolo, Francesca Piccinini annuncia il ritiro: "Giusto così, largo alle giovani" "Basta, smetto. Sono sicura al cento per cento. E’ giusto così: largo alle giovani" . A 42 anni Francesca Piccinini annuncia il ritiro. "Non ci ho dormito ...

Francesca Piccinini si ritira a 42 anni: “Ora ho paura di non trovare qualcosa come la pallavolo” Francesca Piccinini, pallavolista italiana quarantaduenne, annuncia l’intenzione di lasciare la pallavolo, che le ha regalato gioie per 28 anni ...

