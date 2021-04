Viviana e Gioele, emersi nuovi sconcertanti elementi dai denti (Di giovedì 15 aprile 2021) Un giallo irrisolto, quello della morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, avvenuto lo scorso agosto nelle campagne di Caronia. In questi mesi diverse sono state le perizie che i consulenti della famiglia e della Procura di Patti, che segue le indagini, hanno effettuato sui resti trovati a distanza di giorni. L’ultima versione è quella che arriva dalla relazione presentata alla Procura di Patti dai legali di Daniele Mondello, gli avvocati Claudio Mondello e Pietro Venuti. Secondo i consulenti degli avvocati di Daniele Mondello, Viviana e Gioele sarebbero precipitati all'interno di un invaso nelle campagne di Caronia che contenesse circa 50 centimetri d'acqua. Poi i due corpi, in tempi diversi, sarebbero stati estratti dal fondo dell'invaso. Giallo di Caronia, i consulenti della famiglia: "Tracce di una ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 15 aprile 2021) Un giallo irrisolto, quello della morte diParisi e del piccolo, avvenuto lo scorso agosto nelle campagne di Caronia. In questi mesi diverse sono state le perizie che i consulenti della famiglia e della Procura di Patti, che segue le indagini, hanno effettuato sui resti trovati a distanza di giorni. L’ultima versione è quella che arriva dalla relazione presentata alla Procura di Patti dai legali di Daniele Mondello, gli avvocati Claudio Mondello e Pietro Venuti. Secondo i consulenti degli avvocati di Daniele Mondello,sarebbero precipitati all'interno di un invaso nelle campagne di Caronia che contenesse circa 50 centimetri d'acqua. Poi i due corpi, in tempi diversi, sarebbero stati estratti dal fondo dell'invaso. Giallo di Caronia, i consulenti della famiglia: "Tracce di una ...

