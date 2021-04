Vite al limite, stasera la storia di Melissa Marescot: anticipazioni puntata 15 aprile e com’è oggi (Di giovedì 15 aprile 2021) Vite al limite torna stasera su Real Time alle ore 21.30 con la storia di Melissa Marescot. Ecco alcune succose anticipazioni sulla puntate di stasera e com’è oggi Melissa. Vite al limite: anticipazioni puntata Melissa Marescot Melissa ha subìto abusi da piccola ed è stata abbandonata dal padre. Quando era adolescente, la donna è rimasta incinta e ha deciso di interrompere la gravidanza. Tutto questo l’ha spinta sul cibo. Quando Melissa arriva dal dott. Nowzaradan, ha 37 anni e vive a Sunrise, in Florida. La donna raggiunge la clinica di Houston con problemi ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 15 aprile 2021)altornasu Real Time alle ore 21.30 con ladi. Ecco alcune succosesulla puntate dialha subìto abusi da piccola ed è stata abbandonata dal padre. Quando era adolescente, la donna è rimasta incinta e ha deciso di interrompere la gravidanza. Tutto questo l’ha spinta sul cibo. Quandoarriva dal dott. Nowzaradan, ha 37 anni e vive a Sunrise, in Florida. La donna raggiunge la clinica di Houston con problemi ...

Advertising

Jonp2978 : @CinicaFame Se Lukaku è grasso, Fabio Simplicio era un caso da Vite al limite... - AntonioFiori15 : @AncelottiIl Verrà acquistato da Real Time per 'vite al limite' ?????? - DaRealSlimSulis : @SimoNoveOtto Su vite al limite pare abbiano detto che fa male - zazoomblog : Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Melissa Marescot - #limite #Time: #stasera #storia - quellodeigatti : @neminoemi_ Ma questa è perfetta per i cicci di vite al limite, non devono neanche alzarsi dal divano (che però è del colore sbagliato) -