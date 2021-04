Vitalizio Formigoni, ecco perché gli spetta: motivazioni (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - "Il ricorso" dell'ex governatore della Regione Lombardia, Roberto Formigoni "è fondato". E' quanto si legge nelle motivazioni depositate dalla Commissione Contenziosa di Palazzo Madama, che ha restituito a Roberto Formigoni il Vitalizio, sospeso nel 2019 dopo la condanna definitiva per gli scandali Maugeri e San Raffaele. L'organismo guidato dall'ex sottosegretario alla Giustizia, l'azzurro Giacomo Caliendo, ha annullato la cosiddetta delibera Grasso, il testo del 2015 che prevede la sospensione della pensione per i parlamentari in seguito alle condanne. Tra le norme citate "la Commissione - si legge nel testo visionato dall'AdnKronos - deve richiamare l'attuale vigenza dell'articolo 18-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - "Il ricorso" dell'ex governatore della Regione Lombardia, Roberto"è fondato". E' quanto si legge nelledepositate dalla Commissione Contenziosa di Palazzo Madama, che ha restituito a Robertoil, sospeso nel 2019 dopo la condanna definitiva per gli scandali Maugeri e San Raffaele. L'organismo guidato dall'ex sottosegretario alla Giustizia, l'azzurro Giacomo Caliendo, ha annullato la cosiddetta delibera Grasso, il testo del 2015 che prevede la sospensione della pensione per i parlamentari in seguito alle condanne. Tra le norme citate "la Commissione - si legge nel testo visionato dall'AdnKronos - deve richiamare l'attuale vigenza dell'articolo 18-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ...

Advertising

fattoquotidiano : Vitalizio a Formigoni, Gomez a La7: “Fa orrore restituirlo a un condannato per corruzione. Alimenta la sfiducia nel… - CottarelliCPI : Restituire il vitalizio a Formigoni sarà anche un atto legalmente dovuto, ma per rispetto delle istituzioni e dei c… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Aprile: Derubano la Sanità e vincono il vitalizio. Formigoni e Del Turco - fabpmcg : RT @GenCar5: Fa rabbia, rabbia semplice per persone semplici, la storia del #vitalizio a #Formigoni e altri condannati per #corruzione. Sem… - Lady23347369 : @Massi75397180 @ToniSonia @ANNAQuercia Dovrebbe querelarti -

Ultime Notizie dalla rete : Vitalizio Formigoni Vitalizi: Paniz, 'immorale togliere la pensione a chi ne ha diritto' ... questo non è il caso né per Formigoni né per Del Turco. L'altro intervento è quello della Cassazione che ha stabilito che il vitalizio non è un privilegio, ma il trattamento pensionistico dell'ex ...

Paniz: 'Vitalizi ex parlamentari: agli occhi del cittadino appare un'ingiustizia' ... questo non è il caso né per Formigoni né per Del Turco. L'altro intervento è quello della Cassazione che ha stabilito che il vitalizio non è un privilegio, ma il trattamento pensionistico dell'ex ...

Vitalizio Formigoni, ecco perché gli spetta: motivazioni "Il ricorso" dell'ex governatore della Regione Lombardia, Roberto Formigoni "è fondato". E' quanto si legge nelle motivazioni depositate dalla Commissione ...

La casta senza vergogna : il Senato restituisce il vitalizio al corrotto Formigoni VERGOGNA la Commissione senatoriale presieduta da un berlusconiano restituisce il vitalizio a Formigoni. Prima rubano poi gli ridanno anche il vitalizio. Spero che i grillini reagiscano e minaccino la ...

... questo non è il caso né perné per Del Turco. L'altro intervento è quello della Cassazione che ha stabilito che ilnon è un privilegio, ma il trattamento pensionistico dell'ex ...... questo non è il caso né perné per Del Turco. L'altro intervento è quello della Cassazione che ha stabilito che ilnon è un privilegio, ma il trattamento pensionistico dell'ex ..."Il ricorso" dell'ex governatore della Regione Lombardia, Roberto Formigoni "è fondato". E' quanto si legge nelle motivazioni depositate dalla Commissione ...VERGOGNA la Commissione senatoriale presieduta da un berlusconiano restituisce il vitalizio a Formigoni. Prima rubano poi gli ridanno anche il vitalizio. Spero che i grillini reagiscano e minaccino la ...