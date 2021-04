Vitalizio al corrotto Formigoni, per la commissione del Senato è come chi prende il reddito di cittadinanza. E per ridargli i soldi si appellano (anche) a una legge degli anni ’60 (Di giovedì 15 aprile 2021) Il ricco Vitalizio di cui beneficiano gli ex parlamentari va paragonato alla piccola somma che arriva ogni mese a chi beneficia del reddito di cittadinanza. Lo sostengono i componenti della commissione Contenziosa del Senato. Per ripristinare l’assegno percepito dal corrotto Roberto Formigoni, infatti, il tribunalino interno a Palazzo Madama si appella alle legge che nel 2019 introdusse il reddito di cittadinanza. E nelle motivazioni, pubblicate dall’agenzia Adnkronos, cita anche una sentenza della Consulta del 1966. Insomma: definire discutibile la decisione dell’organismo presieduto dal berlusconiano Giacomo Caliendo è un eufemismo. E non solo perché nel caso di Formigoni i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Il riccodi cui beneficiano gli ex parlamentari va paragonato alla piccola somma che arriva ogni mese a chi beneficia deldi. Lo sostengono i componenti dellaContenziosa del. Per ripristinare l’assegno percepito dalRoberto, infatti, il tribunalino interno a Palazzo Madama si appella alleche nel 2019 introdusse ildi. E nelle motivazioni, pubblicate dall’agenzia Adnkronos, citauna sentenza della Consulta del 1966. Insomma: definire discutibile la decisione dell’organismo presieduto dal berlusconiano Giacomo Caliendo è un eufemismo. E non solo perché nel caso dii ...

petergomezblog : Vitalizio al corrotto Formigoni, M5s: “Ingiustizia sociale, la battaglia contro la casta non è finita”. Lui rispond… - fattoquotidiano : LA CASTA SENZA VERGOGNA - La commissione contenziosa del Senato, presieduta da Caliendo (Fi), ha deciso di ripristi… - fattoquotidiano : Vitalizio al corrotto Formigoni: il punto di Peter Gomez e la riunione di redazione de - Manuel_Ghzz : RT @fattoquotidiano: Vitalizio al corrotto Formigoni: il punto di Peter Gomez e la riunione di redazione de - karletto75 : RT @Kotiomkin: #Pillon firma per ridare il vitalizio a #Formigoni. Ladro, evasore e corrotto va bene, basta non sia gay. [@marcobarbon] #… -