Vitalizio al corrotto Formigoni | il Senato riconosce che la decisione vale anche per Del Turco M5s chiede alla Casellati di fare appello

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il consiglio di presidenza delha “preso atto” della sentenza della commissione contenziosa che ha ripristinato ilalRoberto: questa, ha riconosciuto l’organismo interno di Palazzo Madama, hanza “erga omnes” e quindiper Ottaviano Del. La sentenza della contenziosa ha di fatto annullato la delibera Grasso-Boldrini sullo stop al trattamento previdenziale per i parlamentari condannati “per reati di particolare gravità”: il 13 aprile scorso infatti,la casta ha deciso di ripristinare il privilegio per l’ex presidente della Lombardia condannato in via definitiva per corruzione. Un atto per i 5 stelle di “ingiustizia sociale”, mentredai domiciliari parla di “invettive ...