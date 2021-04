Vitalizi, cosa sono e come nascono: dai “carbonari” alla cancellazione (Di giovedì 15 aprile 2021) La storia dei Vitalizi si intreccia con quella della politica italiana degli ultimi settant’anni, dai carbonari alle lotte del M5s La scena politica italiana è da sempre stata oggetto di scandali e corruzione, dall’affire Moro a Tangentopoli la storia politica italiana è sempre stata ambigua. Non meno ambigui sono i Vitalizi parlamentari, delle erogazioni di denaro che i Parlamentari ricevono al termine del mandato in aggiunta alla normale pensione. La nascita dei Vitalizi e la riunione segreta dei “carbonari” Era il 1954 quando per la prima volta comparvero i Vitalizi. La scoperta avvenne a causa delle dimissioni del deputato democristiano trentino Giuseppe Veronesi. Il parlamentare in una lettere indirizzata all’allora Presidente della ... Leggi su zon (Di giovedì 15 aprile 2021) La storia deisi intreccia con quella della politica italiana degli ultimi settant’anni, daialle lotte del M5s La scena politica italiana è da sempre stata oggetto di scandali e corruzione, dall’affire Moro a Tangentopoli la storia politica italiana è sempre stata ambigua. Non meno ambiguiparlamentari, delle erogazioni di denaro che i Parlamentari ricevono al termine del mandato in aggiuntanormale pensione. La nascita deie la riunione segreta dei “” Era il 1954 quando per la prima volta comparvero i. La scoperta avvenne a causa delle dimissioni del deputato democristiano trentino Giuseppe Veronesi. Il parlamentare in una lettere indirizzata all’allora Presidente della ...

Advertising

TotiCamiolo : RT @gladiatoremassi: Fatemi capire: #formigoni ha distrutto la sanità in #Lombardia e #lega #meloni #fi gli ridanno il vitalizio? Quindi #f… - iopunto67 : RT @gladiatoremassi: Fatemi capire: #formigoni ha distrutto la sanità in #Lombardia e #lega #meloni #fi gli ridanno il vitalizio? Quindi #f… - gio_figo : RT @gladiatoremassi: Fatemi capire: #formigoni ha distrutto la sanità in #Lombardia e #lega #meloni #fi gli ridanno il vitalizio? Quindi #f… - gladiatoremassi : RT @gladiatoremassi: Fatemi capire: #formigoni ha distrutto la sanità in #Lombardia e #lega #meloni #fi gli ridanno il vitalizio? Quindi #f… - silvano747 : RT @kiara86769608: Andrea Scanzi La coerenza di Salvini in cento secondi. Ecco cosa diceva sui vitalizi. Ed ecco cosa ha fatto poi ieri, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Vitalizi cosa Travaglio ad Accordi Disaccordi (Nove): 'Il vitalizio a Formigoni? Ricordiamoci che erano tangenti ai danni della sanità pubblica' Non pensavo che avrebbero fatto così in fretta a ripristinare i vitalizi addirittura per i ... Cioè facevano la stessa cosa, uno in Lombardia, l'altro in Abruzzo: erano presidenti della Regione, uno di ...

Vitalizi: Violi (M5s), 'restituzione a Fomigoni vergognosa, daremo battaglia in Aula' E, conclude "credo che se anche il centrosinistra si schiererà al nostro fianco su questa battaglia, farà la cosa giusta".

Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Il vitalizio a Formigoni? Ricordiamoci che erano tangenti ai danni della sanità pubblica” Come è possibile che in Italia un politico che si è macchiato di corruzione ed è stato condannato al carcere prenda il vitalizio? “Siamo in piena restaurazione. Non pensavo che avrebbero fatto così in ...

Cosa sono i vitalizi? La storia di un privilegio Vediamo la storia dei vitalizi, nati di nascosto nel 1954 qualche giorno prima di Natale. Per poi arrivare ai giorni nostri. Periodico Daily ...

Non pensavo che avrebbero fatto così in fretta a ripristinare iaddirittura per i ... Cioè facevano la stessa, uno in Lombardia, l'altro in Abruzzo: erano presidenti della Regione, uno di ...E, conclude "credo che se anche il centrosinistra si schiererà al nostro fianco su questa battaglia, farà lagiusta".Come è possibile che in Italia un politico che si è macchiato di corruzione ed è stato condannato al carcere prenda il vitalizio? “Siamo in piena restaurazione. Non pensavo che avrebbero fatto così in ...Vediamo la storia dei vitalizi, nati di nascosto nel 1954 qualche giorno prima di Natale. Per poi arrivare ai giorni nostri. Periodico Daily ...