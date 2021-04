Visti dagli altri, il Nyt e Super Mario Draghi: “Italia nuova, aggressiva potenza d’Europa” (Di giovedì 15 aprile 2021) Criticato in patria, osannato all’estero. La parabola politica di Mario Draghi sembra invertire la tendenza degli ultimi anni ora che è alla guida del Governo in Italia, dove sembra perdere progressivamente consensi pur mantenendo un elevato gradimento tra gli Italiani, mentre in Europa e soprattutto negli Stati Uniti accresce la propria popolarità, almeno sui media. Da sempre celebrato per le proprie indubbie capacità in ambito economico-finanziario, l’ex presidente della Banca centrale europea (Bce) è passato dal raccogliere critiche nei cosiddetti “ambienti rigoristi” in Germania, Paesi Bassi e altre nazioni del nord Europa, ai tempi in cui in Italia se ne glorificava il ruolo di salvatore dell’euro e di “migliore” della Repubblica, all’essere attaccato – forse anche ingiustamente vista la brevità ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 aprile 2021) Criticato in patria, osannato all’estero. La parabola politica disembra invertire la tendenza degli ultimi anni ora che è alla guida del Governo in, dove sembra perdere progressivamente consensi pur mantenendo un elevato gradimento tra glini, mentre in Europa e soprattutto negli Stati Uniti accresce la propria popolarità, almeno sui media. Da sempre celebrato per le proprie indubbie capacità in ambito economico-finanziario, l’ex presidente della Banca centrale europea (Bce) è passato dal raccogliere critiche nei cosiddetti “ambienti rigoristi” in Germania, Paesi Bassi e altre nazioni del nord Europa, ai tempi in cui inse ne glorificava il ruolo di salvatore dell’euro e di “migliore” della Repubblica, all’essere attaccato – forse anche ingiustamente vista la brevità ...

giuliogaia : @operatwitt @fattoquotidiano @gadlernertweet Visti gli ottimi risultati ottenuti nella gestione pandemia, la riconf… - Fracal971 : RT @mandvzukic: mai visto in un itis ragazze giudicate dai maschi, anzi spesso e volentieri sono trattate meglio e vengono integrate dagli… - MinoErraiola : RT @mandvzukic: mai visto in un itis ragazze giudicate dai maschi, anzi spesso e volentieri sono trattate meglio e vengono integrate dagli… - mandvzukic : mai visto in un itis ragazze giudicate dai maschi, anzi spesso e volentieri sono trattate meglio e vengono integrat… - manerwski : Poi per carità sono anche sotto rendimento visti gli anni pazzeschi che hanno fatto, contando pure che sono stati f… -