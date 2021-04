Vincenzo Vasi: la carriera del musicista virtuoso del theremin (Di giovedì 15 aprile 2021) Cosa sapere su , curiosità, collaborazioni e vita privata. (screenshot video)In Italia, il theremin, strumento creato circa un secolo fa dal russo Lev Sergeevi? Termen, ha un grande maestro, che è Vincenzo Vasi: autore di dischi come Qy Lunch e soprattutto Braccio elettrico, che ha ormai 10 anni, il polistrumentista si è fatto conoscere anche grazie a Vinicio Capossela, che ha accompagnato spesso sul palco. Ti potrebbe interessare anche -> Nancy Porsia, chi è la giornalista e reporter: il caso intercettazioni Proprio Vinicio Capossela ha definito il musicista come “maestro di tutto ciò che è evocazione, un amplificatore di solitudini”. musicista di fama internazionale, il thereminista italiano è stato tante cose. I suoi progetti hanno assunto sin dal 1990 nomi e ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 aprile 2021) Cosa sapere su , curiosità, collaborazioni e vita privata. (screenshot video)In Italia, il, strumento creato circa un secolo fa dal russo Lev Sergeevi? Termen, ha un grande maestro, che è: autore di dischi come Qy Lunch e soprattutto Braccio elettrico, che ha ormai 10 anni, il polistrumentista si è fatto conoscere anche grazie a Vinicio Capossela, che ha accompagnato spesso sul palco. Ti potrebbe interessare anche -> Nancy Porsia, chi è la giornalista e reporter: il caso intercettazioni Proprio Vinicio Capossela ha definito ilcome “maestro di tutto ciò che è evocazione, un amplificatore di solitudini”.di fama internazionale, ilista italiano è stato tante cose. I suoi progetti hanno assunto sin dal 1990 nomi e ...

Advertising

RaiTre : Ospiti della puntata di questa sera: Vincenzo Vasi e Valeria Sturba, il loro lavoro vede come protagonista uno stru… - RaiTre : Questa sera @StefanoBollani e Valentina Cenni accoglieranno nella loro casa immaginaria, in #ViaDeiMattiNumero0, du… - rosalindadeva : RT @RaiTre: Ospiti della puntata di questa sera: Vincenzo Vasi e Valeria Sturba, il loro lavoro vede come protagonista uno strumento molto… - yagga68 : @StefanoBollani @RaiTre Si conosco e sentito suonare dal vivo da Vincenzo Vasi in diversi concerti con Capossela ne… - RoxyRosaliaR : RT @RaiTre: Questa sera @StefanoBollani e Valentina Cenni accoglieranno nella loro casa immaginaria, in #ViaDeiMattiNumero0, due musicisti:… -