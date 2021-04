Villafranca | apre venerdì 16 il punto vaccini al Terzo Stormo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Villafranca apre

il punto vaccini alla caserma del Terzo Stormo., e tutti i comuni limitrofi, avranno il loro punto vaccini. Nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18, dalle 8 ...Per ora l'apertura è pensata per gli ultraottantenni residenti a, Valeggio, Povegliano, Mozzecane, Vigasio, Nogarole Rocca, Trevenzuolo ed Erbè. Il centro disi aggiunge a ...Villafranca, e tutti i comuni limitrofi, avranno il loro punto vaccini. Aperto venerdì 16, sabato 17 e domenica 18, dalle 8 alle 13.Ma in futuro sarà ampliato e soprattutto resterà aperto per la campagna vaccinale massiva di tutta la popolazione. Per ora l'apertura è pensata per gli ultraottantenni residenti a Villafranca, ...