Videogiochi, i 10 titoli che fanno aumentare il battito cardiaco (letteralmente) (Di giovedì 15 aprile 2021) Eravate impegnati in una mega sessione di Videogiochi e il cuore ha iniziato a battere più forte? Molto più forte? Non preoccupatevi, può succedere. Ci sono titoli più emozionanti di altri o più spaventosi. Per non parlare di quelli che ci hanno fatto fare più di un salto sulla sedia. Il sito UK Compare The Market ha realizzato uno studio per stabilire quali sono i dieci Videogiochi che fanno aumentare il battito cardiaco. Hanno chiesto a dieci gamer di giocare 15 diversi titoli per un'ora, nello spazio di due settimane (30 minuti per singolo videogioco per settimana, 15 ore a persona). A tutti i partecipanti è stato consegnato lo strumento per misurare BPM (battiti per minuto), prima di giocare e durante le sessioni di gioco. Picchi inclusi. I ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 15 aprile 2021) Eravate impegnati in una mega sessione die il cuore ha iniziato a battere più forte? Molto più forte? Non preoccupatevi, può succedere. Ci sonopiù emozionanti di altri o più spaventosi. Per non parlare di quelli che ci hanno fatto fare più di un salto sulla sedia. Il sito UK Compare The Market ha realizzato uno studio per stabilire quali sono i diecicheil. Hanno chiesto a dieci gamer di giocare 15 diversiper un'ora, nello spazio di due settimane (30 minuti per singolo videogioco per settimana, 15 ore a persona). A tutti i partecipanti è stato consegnato lo strumento per misurare BPM (battiti per minuto), prima di giocare e durante le sessioni di gioco. Picchi inclusi. I ...

Advertising

MegaNerd__ : Grande annuncio da parte di @EdStarComics, che attraverso la neonata etichetta #Astra, pubblicherà i nuovi fumetti… - salagiochi1980 : ?? I MIGLIORI VIDEOGIOCHI ARCADE DI CASA TAITO IN DIRETTA QUI: - GQitalia : Eravate attaccati agli arcade, al Commodore 64, all'Amiga? Ottimo, eccovi sbloccato qualche ricordo... #gaming… - LaLeggivendola : RT @wireditalia: Dieci titoli da quelli più popolari e conosciuti alle chicche da scoprire, tra sparatutto in prima persona ai punta e clic… - wireditalia : Dieci titoli da quelli più popolari e conosciuti alle chicche da scoprire, tra sparatutto in prima persona ai punta… -