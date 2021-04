Vibo Valentia: il nuovo Prefetto è la dott.ssa Roberta Lulli (Di giovedì 15 aprile 2021) Il nuovo Prefetto di Vibo Valentia, dott.ssa Roberta Lulli, nata a Roma il 22 aprile 1965, è Laureata in Giurisprudenza ed ha seguito un corso presso l’Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi Il Consiglio dei Ministri riunitosi mercoledì 14 aprile 2021 (Seduta n. 12), sotto la presidenza del Presidente Prof. Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza dott. Roberto Garofoli, su proposta del Ministro dell’Interno dott.ssa Luciana Lamorgese, ha deliberato – tra l’altro – le seguenti nomine a Prefetto e i conferimenti di incarichi a Prefetti già nominati: MOVIMENTO DI PREFETTI Sergio BRACCO – da Prefetto di Belluno, è destinato a svolgere le funzioni di Capo della ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) Ildi.ssa, nata a Roma il 22 aprile 1965, è Laureata in Giurisprudenza ed ha seguito un corso presso l’Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi Il Consiglio dei Ministri riunitosi mercoledì 14 aprile 2021 (Seduta n. 12), sotto la presidenza del Presidente Prof. Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza. Roberto Garofoli, su proposta del Ministro dell’Interno.ssa Luciana Lamorgese, ha deliberato – tra l’altro – le seguenti nomine ae i conferimenti di incarichi a Prefetti già nominati: MOVIMENTO DI PREFETTI Sergio BRACCO – dadi Belluno, è destinato a svolgere le funzioni di Capo della ...

