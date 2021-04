Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 aprile 2021)DEL 15 APRILEORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE-SUD; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE-NORD E LA PRENESTINA E, PROSEGUENDO, TRA BOCCEA E CASAL DEL MARMO; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FORTI RALLENTAMENTI TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA; TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E LO SVINCOLO PER LA SALARIA IN DIREZIONE EST; ANCORA DISAGI SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE ...