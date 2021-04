Vezzali: «Sì ai vaccini per gli atleti che andranno alle Olimpiadi di Tokyo» (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Messaggero intervista il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Valentina Vezzali. Parla dei vaccini per gli atleti che andranno alle Olimpiadi di Tokyo. «Sì ai vaccini per gli atleti che andranno alle Olimpiadi di Tokyo. Nessun ‘furbetto’ né ‘saltafile’, ma la consapevolezza che si tratta di atleti che lavorano per anni per rappresentare l’Italia nella massima vetrina sportiva mondiale». Una questione che si pone anche per i calciatori che dall’11 giugno all’11 luglio saranno impegnati nell’Europeo. La Vezzali chiarisce che al momento non le è arrivata alcuna richiesta formale in merito: «Verificheremo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Messaggero intervista il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Valentina. Parla deiper glichedi. «Sì aiper glichedi. Nessun ‘furbetto’ né ‘saltafile’, ma la consapevolezza che si tratta diche lavorano per anni per rappresentare l’Italia nella massima vetrina sportiva mondiale». Una questione che si pone anche per i calciatori che dall’11 giugno all’11 luglio saranno impegnati nell’Europeo. Lachiarisce che al momento non le è arrivata alcuna richiesta formale in merito: «Verificheremo ...

