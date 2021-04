Vezzali | “Il Paese ha bisogno di sport | le Superfinals di pallavolo sono una grande opportunità”

(Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – “Il nostro Paese ha bisogno di sport e di un grande evento come questo, a causa del momento che stiamo attraversando e per recuperare il più possibile persone che praticano sport”. Lo ha detto la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, nel corso della presentazione delle Superfinals di Champions League di pallavolo che si terranno a Verona il primo maggio.

Advertising

peppeiannicelli : Immunizzati i più anziani e fragili, è giusto vaccinare prioritariamente sportivi ed artisti, cuochi ed operatori t… - AlberghiniSara : Sul Messaggero la Sottosegretaria allo Sport Vezzali: “immunizzare gli azzurri: onorano il nostro paese” Avanti cos… - infoitsport : Vezzali: «Tifosi a Euro2020 vittoria dello sport. Rilanciamo il Paese» - infoitinterno : Valentina Vezzali da Mattarella: 'Ripartenza dello sport sia uno stimolo forte per il paese' - gilnar76 : Vezzali: «Tifosi a Euro2020 ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Vezzali Paese

...chiara è che l'esigenza del nostroè quella di ricominciare. C'è voglia di ripartire ma dobbiamo rispettare tempi e cadenze dell'autorità di governo". Poi una battuta sull'incontro con: ...... Valentina. Incontro evidentemente proficuo, almeno a sentire le parole del numero uno ... lo stesso teatro della quattro gare dell'Europeo ospitate dal nostro. "La finale di Coppa Italia ...A margine dell'incontro con la sottosegretaria allo sport, Vezzali, il presidente della FIGC, Gravina, ha annunciato che sono in rialzo le possibilità di una riapertura degli stadi ...(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Mai come in questo periodo il rapporto tra sport e salute è di strettissima attualità. L'assenza di sport, dovuta alla pandemia che stiamo ancora affrontando, ha messo in evid ...