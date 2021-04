Verso il cambio dei colori, almeno 5 regioni con dati da zona gialla: fuori dal lockdown la Campania. Puglia e Sicilia in bilico (Di giovedì 15 aprile 2021) Sarà una mappa sempre più arancione quella che dovrebbe emergere dai risultati del montaggio della Cabina di regia dell’Iss sull’andamento della pandemia di Coronavirus. Delle quattro regioni rimaste in lockdown, la Campania ha buone possibilità di vedere allentare le misure di restrizione dal prossimo lunedì, mentre la Puglia spera in un ritorno in zona arancione, anche se presenta un’incidenza settimanale sopra la soglia critica. In zona rossa dovrebbero resterebbero quindi solo la Sardegna e la Valle d’Aosta, entrambe con indice Rt sopra l’1,25. Sotto osservazione ancora la Basilicata, che nell’ultima settimana ha visto aumentare l’incidenza dei casi a 227 ogni 100 mila abitanti. Cinque regioni presentano dati da zona ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 aprile 2021) Sarà una mappa sempre più arancione quella che dovrebbe emergere dai risultati del montaggio della Cabina di regia dell’Iss sull’andamento della pandemia di Coronavirus. Delle quattrorimaste in, laha buone possibilità di vedere allentare le misure di restrizione dal prossimo lunedì, mentre laspera in un ritorno inarancione, anche se presenta un’incidenza settimanale sopra la soglia critica. Inrossa dovrebbero resterebbero quindi solo la Sardegna e la Valle d’Aosta, entrambe con indice Rt sopra l’1,25. Sotto osservazione ancora la Basilicata, che nell’ultima settimana ha visto aumentare l’incidenza dei casi a 227 ogni 100 mila abitanti. Cinquepresentanoda...

Ultime Notizie dalla rete : Verso cambio Ai domiciliari 27enne di Cuneo sorpreso dai carabinieri mentre spacciava eroina Nel momento in cui uno di questi ragazzi allungando il braccio verso un altro, passava nelle sue mani un piccolo involucro ricevendo in cambio una banconota, i Carabinieri intervenivano ...

Verso il blocco dell'assistenza ai disabili: "Stop ai centri diurni, a casa oltre 750 persone" I centri diurni, spiega Legacoop Puglia, hanno avuto un cambio di regolamentazione ... riabilitazioni e assistenza verso gli utenti sia l'interruzione dei rapporti di lavoro con terapisti ...

Arresto per spaccio davanti alla stazione di Cuneo I Carabinieri della Compagnia di Cuneo hanno arrestato un ragazzo colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane era stato notato dai militari della ...

