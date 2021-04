Advertising

ottopagine : Covid a Salerno: 'Media di venti positivi al giorno ad aprile' #Salerno - salernotoday : Venti positivi al giorno in media a Salerno: il sindaco rende noti i dati, la Campania verso la zona arancione… - Trentin0 : I NUMERI - Covid, altre due vittime in Alto Adige. Sono 144 i nuovi positivi. Venti pazienti in terapia intensiva. - infoitinterno : Venti positivi nel coro della parrocchia, il direttore Asp: 'La variante degli sprovveduti' - infoitinterno : RAGUSA: VENTI POSITIVI NEL CORO DELLA PARROCCHIA, IL DIRETTORE ASP: “LA VARIANTE DEGLI SPROVVEDUTI” -

Ultime Notizie dalla rete : Venti positivi

... infatti, in occasione della visita al nuovo centro vaccinale di Matierno, ha fatto sapere che ad aprile sono stati registrati in media 20 contagi al giorno e ad oggi sono 133 iin città , ...Salgono da 2.153 a 2.722 i casi in Lombardia, dove si contano 65 decessi,meno di ieri, ... L'incidenza deisui tamponi fatti è pari al 3,21%. Migliora la situazione negli ospedali dove i ...Il club granata in ottobre, falcidiato dal Covid-19, non si presentò a Salerno e venne decretata la sconfitta a tavolino Si accende la polemica in Serie B e tutto gira ovviamente attorno al Covid-19.Il racconto di Marco Cuccu, 57 anni. "Io e mia figlia positivi, mia moglie negativa ma in quarantena in casa. Avevo sintomi dal venti marzo, il primo tampone solo tre settimane dopo. L'Ats ha promesso ...