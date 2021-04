“Vent’anni senza battere la Juve? Troppi: Atalanta, è questa l’occasione giusta” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Spero davvero che stavolta l’Atalanta riesca a battere la Juve. Sono passati Vent’anni ormai e quando ripenso a quella corsa verso la porta bianconera, col cuore in gola negli ultimi minuti della partita, ancora mi vengono i brividi. Eravamo una squadra tutta italiana e riuscimmo a battere la Juve, alla fine siamo arrivati a un punto dalla qualificazione Uefa”. È il ricordo di Nicola Ventola, il bomber che il 3 febbraio 2001 ha firmato l’ultimo successo dell’Atalanta in Serie A a Bergamo contro la Juve: prima l’autorete di Massimo Paganin, poi la rimonta con il gol di testa di Lorenzi e il 2-1 di Ventola, contro la Juve di Montero, Tacchinardi, Zidane, Pippo Inzaghi, Del Piero. “Era una bella Atalanta” continua ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 aprile 2021) “Spero davvero che stavolta l’riesca ala. Sono passatiormai e quando ripenso a quella corsa verso la porta bianconera, col cuore in gola negli ultimi minuti della partita, ancora mi vengono i brividi. Eravamo una squadra tutta italiana e riuscimmo ala, alla fine siamo arrivati a un punto dalla qualificazione Uefa”. È il ricordo di Nicola Ventola, il bomber che il 3 febbraio 2001 ha firmato l’ultimo successo dell’in Serie A a Bergamo contro la: prima l’autorete di Massimo Paganin, poi la rimonta con il gol di testa di Lorenzi e il 2-1 di Ventola, contro ladi Montero, Tacchinardi, Zidane, Pippo Inzaghi, Del Piero. “Era una bella” continua ...

Advertising

yufalcediluna : RT @SalamidaFabio: La DAD non è minimamente paragonabile alla presenza in classe, sia a livello didattico che di socialità: ma vent’anni fa… - doramengoni : RT @SalamidaFabio: La DAD non è minimamente paragonabile alla presenza in classe, sia a livello didattico che di socialità: ma vent’anni fa… - SalamidaFabio : La DAD non è minimamente paragonabile alla presenza in classe, sia a livello didattico che di socialità: ma vent’an… - crisfontana481 : RT @ct_1957: @europapalia #chicoforti non le dice niente? In carcere da vent’anni senza prove. Per lui i diritti umani non contano? #italia… - albertofezzi : Tra un colpo d'ansia che ti fa svegliare di notte e un fiotto di adrenalina per il ricevimento di una PEC dal Tribu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vent’anni senza Trading online, queste le trappole da evitare a tutti i costi secondo i consulenti finanziari di SoldiExpert SCF Fortune Italia