Venezia, annunciato il Leone d’Oro alla carriera per Roberto Benigni: “Il mio cuore è colmo di gioia” (Di giovedì 15 aprile 2021) È stato attribuito al regista, attore e sceneggiatore Roberto Benigni il Leone d’Oro alla carriera della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che quest’anno si svolgerà dall’1 all’11 settembre 2021. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, su proposta del proposta del Direttore della Mostra del cinema Alberto Barbera. Immediata la reazione di giubilo di Roberto Benigni, che nell’accettare la proposta ha detto: “Il mio cuore è colmo di gioia e gratitudine. È un onore immenso ricevere un così alto riconoscimento verso il mio lavoro dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) È stato attribuito al regista, attore e sceneggiatoreildella 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di, che quest’anno si svolgerà dall’1 all’11 settembre 2021. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di, su proposta del proposta del Direttore della Mostra del cinema Alberto Barbera. Immediata la reazione di giubilo di, che nell’accettare la proposta ha detto: “Il miodie gratitudine. È un onore immenso ricevere un così alto riconoscimento verso il mio lavoro dMostra Internazionale d’Arte Cinematografica di ...

