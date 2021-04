“Vedrai Jerusalem”, il nuovo singolo di Shel Shapiro (Di giovedì 15 aprile 2021) MILANO – Venerdì 16 aprile uscirà il nuovo singolo di Shel Shapiro “Vedrai Jerusalem”, disponibile sia in radio che in digitale. “È un invito ad andare avanti? Un grido di speranza o di rabbia? Una “chiamata alle armi”? O semplicemente uno spaccato di realtà. Sta a te deciderlo”, scrive Shapiro sui social nel presentare il brano. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 15 aprile 2021) MILANO – Venerdì 16 aprile uscirà ildi”, disponibile sia in radio che in digitale. “È un invito ad andare avanti? Un grido di speranza o di rabbia? Una “chiamata alle armi”? O semplicemente uno spaccato di realtà. Sta a te deciderlo”, scrivesui social nel presentare il brano. L'articolo L'Opinionista.

Ultime Notizie dalla rete : Vedrai Jerusalem Shel Shapiro torna con un nuovo, Vedrai Jerusalem ...in radio da venerdì 16 con il suo ultimo lavoro discografico che anticipa un album in uscita in autunno Da venerdì 16 aprile sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale "VEDRAI JERUSALEM",...

Shel Shapiro: un nuovo album dopo 20 anni, ma senza nostalgie del vecchio rock Shel Shapiro ha deciso di rischiare la vita. "Artisticamente, ma sì, l'ho fatto", spiega con quel suo tono di voce che è già da solo una firma. Il 16 aprile uscirà il suo singolo, "Vedrai Jerusalem" , che anticipa un nuovo album di inediti che arriva vent'anni dopo l'ultimo. "È un rischio, ma io odio vivere nel passato. Fondamentalmente è troppo facile rifare 'Che colpa abbiamo ...

