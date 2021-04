Vaccino. Speranza: "Tra aprile e giugno avremo oltre triplo dosi. Road-map per riaperture graduali" (Di giovedì 15 aprile 2021) "A chi fa polemica in questi giorni continuo a dire che serve unità, unità, unità - dice il ministro della Salute durante l'informativa urgente - Ci sono finalmente le condizioni per uscire da questa lunga tempesta, serve muoversi tutti con un rinnovato spirito di coesione nazionale come ci ha chiesto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella" Leggi su rainews (Di giovedì 15 aprile 2021) "A chi fa polemica in questi giorni continuo a dire che serve unità, unità, unità - dice il ministro della Salute durante l'informativa urgente - Ci sono finalmente le condizioni per uscire da questa lunga tempesta, serve muoversi tutti con un rinnovato spirito di coesione nazionale come ci ha chiesto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella"

