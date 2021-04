Vaccino Pfizer per Von der Leyen, domani Astrazeneca a Merkel (Di giovedì 15 aprile 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ricevuto la prima dose di Vaccino Pfizer Biontech contro il Covid-19. “Dopo aver superato 100 milioni di vaccinazioni nell’Ue, sono molto contenta di aver ricevuto la mia prima dose oggi”, ha scritto in un tweet. “Le vaccinazioni aumenteranno ancora, poiché le consegne stanno accelerando nell’Ue. Più rapidamente vacciniamo, prima possiamo controllare la pandemia”, ha aggiunto. La cancelliera tedesca, Angela Merkel, riceverà invece domani la prima dose del Vaccino anti-Covid di Astrazeneca, secondo quanto scrive Die Welt. La cancelliera ha più di 60 anni e quindi rientra nella platea che può essere vaccinata con Astrazeneca in Germania. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula von der, ha ricevuto la prima dose diBiontech contro il Covid-19. “Dopo aver superato 100 milioni di vaccinazioni nell’Ue, sono molto contenta di aver ricevuto la mia prima dose oggi”, ha scritto in un tweet. “Le vaccinazioni aumenteranno ancora, poiché le consegne stanno accelerando nell’Ue. Più rapidamente vacciniamo, prima possiamo controllare la pandemia”, ha aggiunto. La cancelliera tedesca, Angela, riceverà invecela prima dose delanti-Covid di, secondo quanto scrive Die Welt. La cancelliera ha più di 60 anni e quindi rientra nella platea che può essere vaccinata conin Germania.

