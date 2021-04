Vaccino: in 48 ore oltre 1.600 prenotazioni da webapp (Di giovedì 15 aprile 2021) “In poco più di 48 ore dall’entrata in funzione della webapp per la prenotazione della vaccinazione per il Covid-19, sono oltre 1.600 i cittadini che hanno utilizzato questo nuovo strumento per fissare l’appuntamento per la somministrazione del Vaccino”. A darne comunicazione è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi, il quale, facendo il punto sull’andamento della campagna vaccinale, ha evidenziato che “in base alle ultime rilevazioni delle 8.800 prenotazioni effettuate nella giornata di ieri 543 sono avvenute tramite la webapp: considerando le 1.120 prenotazioni del giorno precedente, dalla sua entrata in funzione sono quindi 1.663 gli utenti che hanno optato per questo nuovo strumento, il quale si affianca al call center regionale, ai ... Leggi su udine20 (Di giovedì 15 aprile 2021) “In poco più di 48 ore dall’entrata in funzione dellaper la prenotazione della vaccinazione per il Covid-19, sono1.600 i cittadini che hanno utilizzato questo nuovo strumento per fissare l’appuntamento per la somministrazione del”. A darne comunicazione è il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi, il quale, facendo il punto sull’andamento della campagna vaccinale, ha evidenziato che “in base alle ultime rilevazioni delle 8.800effettuate nella giornata di ieri 543 sono avvenute tramite la: considerando le 1.120del giorno precedente, dalla sua entrata in funzione sono quindi 1.663 gli utenti che hanno optato per questo nuovo strumento, il quale si affianca al call center regionale, ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino ore La sospensione del vaccino Johnson&Johnson e la visualizzazione dell'incertezza secondo il Whasg ... un punto rosso in questa simulazione appare in media ogni tre ore e dieci minuti. wp La ... Il tentativo è quello di visualizzare i rischi di reazioni avverse del vaccino. L'effetto è quello di ...

Braisle, Msf: in corso catastrofe umanitaria Solo l'8 aprile si sono registrati 4.249 decessi e 86.652 nuovi contagi in 24 ore. Queste cifre ... Finora, solo l'11% della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino. Ciò significa che milioni di ...

Mostra d’Oltremare, file di ore per il vaccino. L’Asl chiarisce: “Non vengono rispettati gli orari di convocazione” File di ore alla Mostra d'Oltremare per avere la dose di vaccino anti covid. L'asl Napoli 1 centro chiarisce la propria posizione ...

