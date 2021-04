Vaccino, ecco quando tocca a 30enni, 40enni e 50enni: le date delle vaccinazioni per la fascia 30-59 anni (Di giovedì 15 aprile 2021) Mentre la Food and Drug Administration ha sospeso in via precauzionale il Vaccino Johnson & Johnson negli Stati Uniti e in Italia si attende che venga fatta chiarezza, la campagna di vaccinazione nel nostro Paese prosegue. Si spera senza più intoppi, con l’obiettivo di tutelare gli anziani e le categorie maggiormente esposte al rischio. “Nel secondo trimestre arriveranno 50 milioni di vaccini e Pfizer anticiperà alcune milioni di dosi che per l’Italia significano circa 7 milioni. Prudenzialmente il commissario per l’emergenza Figliuolo sta lavorando a 45 milioni di dosi di vaccini in arrivo entro giugno. Questo – ha spiegato Speranza nel corso dell’informativa urgente alla Camera sulla campagna di vaccinazione– ci mette nelle condizioni di completare la vaccinazione nelle fasce più a rischio”. Ma quando toccherà ai più giovani? Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 aprile 2021) Mentre la Food and Drug Administration ha sospeso in via precauzionale ilJohnson & Johnson negli Stati Uniti e in Italia si attende che venga fatta chiarezza, la campagna di vaccinazione nel nostro Paese prosegue. Si spera senza più intoppi, con l’obiettivo di tutelare gli anziani e le categorie maggiormente esposte al rischio. “Nel secondo trimestre arriveranno 50 milioni di vaccini e Pfizer anticiperà alcune milioni di dosi che per l’Italia significano circa 7 milioni. Prudenzialmente il commissario per l’emergenza Figliuolo sta lavorando a 45 milioni di dosi di vaccini in arrivo entro giugno. Questo – ha spiegato Speranza nel corso dell’informativa urgente alla Camera sulla campagna di vaccinazione– ci mette nelle condizioni di completare la vaccinazione nelle fasce più a rischio”. Matoccherà ai più giovani? Leggi anche: ...

you_trend : ? #Coronavirus: ecco il grafico che mostra le percentuali di over 80 che hanno ricevuto almeno una o entrambe le do… - sole24ore : ?? Arriva in Italia il #vaccino monodose #Johnson&Johnson. Ecco perché potrebbe dare una spinta decisiva alla campag… - CorriereCitta : Vaccino, ecco quando tocca a 30enni, 40enni e 50enni: le date delle vaccinazioni per la fascia 30-59 anni - 16q___ : RT @Agenzia_Ansa: L'adenovirus utilizzato come navetta per trasportare il materiale genetico del virus SarsCoV2 e le tecniche di produzione… - we_ci65 : RT @ragusaibla: @ManuelaBellipan Ecco il memorandum d'intesa tra la Regione Lazio e i russi per il vaccino. Gli studi italiani verranno co… -