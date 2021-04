Vaccino Covid, l’appello di Galli: “Va fatto, margine di rischio minimo” (Di giovedì 15 aprile 2021) "Questi vaccini hanno un margine di rischio che sarebbe minimo anche se si accertasse la responsabilità del siero nel suscitare queste rare trombosi". Così Massimo Galli, direttore Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano ospite di Agorà. Si tratta "di 6 casi su 7 milioni di vaccinati" sottolinea. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 aprile 2021) "Questi vaccini hanno undiche sarebbeanche se si accertasse la responsabilità del siero nel suscitare queste rare trombosi". Così Massimo, direttore Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano ospite di Agorà. Si tratta "di 6 casi su 7 milioni di vaccinati" sottolinea. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La Danimarca sospenderà definitivamente l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca #ANSA - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - se la variante sudafricana dovesse darci fastidio, è probabile che una somministrazione di un richi… - MediasetTgcom24 : Milano, 26enne ricoverata con trombosi cerebrale dopo vaccino #covid - AndreaRoventini : Una nuova ricerca mostra che dal 2002, il 97% dei fondi per lo sviluppo del vaccino Oxford/AstraZeneca (e della tec… - PagnaniLola : RT @fulvio_oscar: Robert F. Kennedy Jr. AVVISO: Non prendere un vaccino COVID-19 in nessuna circostanza -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Dramma Brasile, pazienti Covid intubati da svegli: “Ci implorano di non farli morire” Un’infermiera dell’ospedale Albert Schweitzer di Rio De Janeiro ha fatto emergere lo stato d’emergenza del reparto di terapia intensiva, dove ...

Riaperture, il fisico Buonanno: «All'aperto sicuri a distanza di 1,5 metri, al chiuso essenziali i purificatori d'aria» Riaprire le attività esterne in sicurezza è possibile, basta rispettare le precauzioni anticovid. Come spiega Giorgio Buonanno, professore di Fisica tecnica ...

Un’infermiera dell’ospedale Albert Schweitzer di Rio De Janeiro ha fatto emergere lo stato d’emergenza del reparto di terapia intensiva, dove ...Riaprire le attività esterne in sicurezza è possibile, basta rispettare le precauzioni anticovid. Come spiega Giorgio Buonanno, professore di Fisica tecnica ...