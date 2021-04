Vaccino Covid | Johnson & Johnson sospende le somministrazioni in tutti gli studi clinici

(Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo lo stop precauzionale alantida parte delle autorità Usa, l'azienda americanaha diffuso una nota in merito alla riunione del Comitato consultivo dei Cdc (Centri ...

Per queste persone aveva poco senso ricevere la prima dose di- ribadisce l'infettivologo - e non ha alcun senso ricevere la seconda. Chi ha avuto i sintomi delspesso ha avuto anche ...... anche dei privati'', ha affermato il generale chiamato a gestire l'emergenza, durante l'... Quanto agli effetti collaterali di AstraZeneca, Figliuolo afferma che ''i casi gravi dopo il...È attivo da questa mattina il nuovo centro vaccinale dell'Asl Napoli 2 Nord a Pozzuoli, località Monterusciello. Il centro trova ospitalità nel palazzetto dello ...Dopo lo stop precauzionale al vaccino anti Covid da parte delle autorità Usa, l'azienda americana Johnson & Johnson ha diffuso una nota in merito alla riunione del Comitato consultivo dei Cdc (Centri ...