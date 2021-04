Vaccino Covid ed effetti collaterali | i numeri in Italia

(Di giovedì 15 aprile 2021)e reazioni avverse: quanti casi ine quali gli? Una risposta a queste domande arriva dal terzo rapporto di farmacovigilanza sui vaccini-19 dell’Aifa. “Sono state 46.237 le segnalazioni di reazioni avverse, su un totale di 9.068.349 dosi somministrate (tasso di segnalazione di 510 ogni 100 mila dosi), registrate nella Rete nazionale di farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 marzo 2021 per i tre vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso”, spiega l’Agenziana del farmaco nel rapporto. Gli eventi segnalati insorgono prevalentemente “lo stesso giorno della vaccinazione o il giorno successivo (87% dei casi)”, precisa l’Aifa. Per tutti i vaccini gli eventi avversi più segnalati sono “febbre, cefalea, ...

... sono questi i due fronti delle indagini sulle possibili cause delle trombosi cerebrali gravi finora osservate in persone che avevano fatto ilanti, come emerge dall'analisi fatta anche ...... questa sindrome è stata denominata trombocitopenia trombotica immune indotta da(Vitt)'.'ucciso' in 30 secondi dall'acqua col cloro/ "Le piscine sono luoghi sicuri" VACCINIE ...Per considerarci protetti dal rischio Covid, può essere sufficiente una copertura vaccinale di poco più della metà della popolazione ...“Voglio dare un messaggio di determinazione e fiducia: non sottovaluto le difficoltà ma ci sono le condizioni per guardare con fiducia alla fase che ...