Vaccino Covid ed effetti collaterali, i numeri in Italia (Di giovedì 15 aprile 2021) Vaccino Covid e reazioni avverse: quanti casi in Italia e quali gli effetti collaterali? Una risposta a queste domande arriva dal terzo rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 dell’Aifa. “Sono state 46.237 le segnalazioni di reazioni avverse, su un totale di 9.068.349 dosi somministrate (tasso di segnalazione di 510 ogni 100 mila dosi), registrate nella Rete nazionale di farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 marzo 2021 per i tre vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso”, spiega l’Agenzia Italiana del farmaco nel rapporto. Gli eventi segnalati insorgono prevalentemente “lo stesso giorno della vaccinazione o il giorno successivo (87% dei casi)”, precisa l’Aifa. Per tutti i vaccini gli eventi avversi più segnalati sono “febbre, cefalea, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021)e reazioni avverse: quanti casi ine quali gli? Una risposta a queste domande arriva dal terzo rapporto di farmacovigilanza sui vaccini-19 dell’Aifa. “Sono state 46.237 le segnalazioni di reazioni avverse, su un totale di 9.068.349 dosi somministrate (tasso di segnalazione di 510 ogni 100 mila dosi), registrate nella Rete nazionale di farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 marzo 2021 per i tre vaccini in uso nella campagna vaccinale in corso”, spiega l’Agenziana del farmaco nel rapporto. Gli eventi segnalati insorgono prevalentemente “lo stesso giorno della vaccinazione o il giorno successivo (87% dei casi)”, precisa l’Aifa. Per tutti i vaccini gli eventi avversi più segnalati sono “febbre, cefalea, ...

