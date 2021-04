Vaccino Covid | cento premi Nobel e 70 ex capi di stato chiedono agli Stati Uniti di sospendere i diritti di brevetto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) “Un passo fondamentale e necessario per porre fine la pandemia” è quanto si legge nella lettera inviata da 175 traed exer, al presidente Usa Joe Biden in cui si auspica la sospensione della proprietà intellettuale sui vaccini. Tra i sottoscrittori ci sono anche l’ex primo ministro inglese Gordon Brown, l’ex presidente francese Francois Hollande, l’ex presidente dell’U Mikhail Gorbaciov e Yves Leterme, ex primo ministro belga. A spendersi per la sospensione delle licenze è anche ilper l’Economia Joseph Stiglitz La lettera è stata anticipata dal quotidiano britannico Financial Times. Nel testo si invitano gliad intraprendere “un’azione urgente” per...