Vaccino Astrazeneca | il rapporto dell’Aifa sulle trombosi | “11 casi in totale e 4 decessi al 22 marzo” Speranza | “È efficace e sicuro”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Era atteso il terzodi farmacovigilanza dell’Agenzia italiana del farmaco per capire se alcunidigravi registrati dalla cronaca erano in qualche modo collegabili alla somministrazione del. Ebbene sono quattro i, al 222021, perche sono insorte entro 2 settimane dalla vaccinazione con Vaxzevria. “molto rari di trombi associati a bassi livelli di piastrine nel sangue. Su undi 62inseriti in Eudravigilance in Italia sono stati segnalati sette(con due) didei seni venosi intracranici fino al 222021 e quattro ...

Si sono verificati, entro 2 settimane dalla somministrazione del, 'dei casi molto rari di trombi associati a bassi livelli di piastrine nel sangue'. Lo rende noto l' Aifa nel terzo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini anti - Covid . 'In ...Si è registrato un aumento del 17% per ilVaxzevria () in seguito all'incremento del suo utilizzo (+27%). Quelle relative alModerna rappresentano invece il 2% del totale e ...L'indiscrezione è della Stampa: i vaccini anti-Covid AstraZeneca e Johnson & Johnson potrebbero essere stoppati in maniera definitiva se, gli studi in corso, dovessero “dimostrare un'incidenza dei rar ...Riguarda il periodo che va tra fine dicembre e inizio marzo e vede 46mila segnalazioni su 9 milioni di dosi. C'è anche un focus sugli eventi tromboembolici ...