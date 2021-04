Vaccino, arrivano 7 milioni di dosi extra di Pfizer: come cambia il piano vaccinale (Di giovedì 15 aprile 2021) Vaccini Pfizer in arrivo. 7 milioni di dosi in più di Pfizer disponibile entro fine giugno. Dopo le ultime battute d’arresto, ora è possibile portare a termine il piano vaccinale come previsto. L’obiettivo del Governo era quello di immunizzare la fascia di popolazione più a rischio. Tuttavia dopo le ultime vicende riguardo ai sieri Johnson&Johnson e AstraZeneca non era certo che si potesse vaccinare tutti gli over 70 entro l’inizio dell’estate. La notizia dell’arrivo di dosi aggiuntive di Pfizer ha ridato la speranza. Vaccini Pfizer in arrivo, Figliuolo: “Finalmente una buona notizia” Il commissario per l’emergenza Figliuolo ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata dal premier Draghi che gli ha comunicato ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Vacciniin arrivo. 7diin più didisponibile entro fine giugno. Dopo le ultime battute d’arresto, ora è possibile portare a termine ilprevisto. L’obiettivo del Governo era quello di immunizzare la fascia di popolazione più a rischio. Tuttavia dopo le ultime vicende riguardo ai sieri Johnson&Johnson e AstraZeneca non era certo che si potesse vaccinare tutti gli over 70 entro l’inizio dell’estate. La notizia dell’arrivo diaggiuntive diha ridato la speranza. Vacciniin arrivo, Figliuolo: “Finalmente una buona notizia” Il commissario per l’emergenza Figliuolo ha dichiarato di aver ricevuto una chiamata dal premier Draghi che gli ha comunicato ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino arrivano Stop precauzionale al vaccino Johnson & Johnson - Speciale Coronavirus Aggiornamenti e focus Stop precauzionale al vaccino Johnson & Johnson Mentre arrivano in Italia le prime dosi del vaccino Janssen della Johnson & Johnson, negli Usa ne viene chiesta la sospensione. La Food and Drug Administration (Fda) ha ...

Vaccinazione, Piemonte: arrivano 100.000 dosi Pfizer Per continuare come previsto la campagna di vaccinazione, sono inoltre state consegnate in Piemonte, nella giornata di ieri, 109.980 dosi di vaccino Pfizer .

Covid, La Rocca: “Primi casi tra i vaccinati” Campagna vaccinale, dati sui contagi e non solo: occhi puntati su Palazzo dei Normanni. Sono tanti i temi sul tavolo della Commissione Sanità, trasmessa in streaming come proposto dal gruppo del Movim ...

Libia: arrivato quarto lotto del vaccino con 150 mila dosi Il quarto lotto del vaccino anti-coronavirus, composto da 150 mila dosi del preparato cinese Sinovac inviate dalla Turchia, è arrivato ...

