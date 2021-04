Vaccini: Veneto, 7% popolazione ha effettuato richiamo (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Veneto ha raggiunto il 7% di immunizzazione della popolazione, con 343.552 persone che hanno completato il richiamo. Lo evidenzia il bollettino regionale, aggiornato alla mezzanotte. Il totale ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilha raggiunto il 7% di immunizzazione della, con 343.552 persone che hanno completato il. Lo evidenzia il bollettino regionale, aggiornato alla mezzanotte. Il totale ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Veneto Vaccino agli over 80, Gimbe: Toscana e Sardegna ultime, coperto meno del 30% Leggi anche Vaccino Covid, dalla Lombardia al Veneto: quante dosi potrà fare ogni regione dal 16 al 22 aprile Vaccini Covid, le regioni devono vaccinare anche i fuori sede Vaccinarsi è una ...

Vaccini: Veneto, 7% popolazione ha effettuato richiamo Il Veneto ha raggiunto il 7% di immunizzazione della popolazione, con 343.552 persone che hanno completato il richiamo. Lo evidenzia il bollettino regionale, aggiornato alla mezzanotte. Il totale delle ...

Vaccini: somministrazioni raggiungono quota 14 milioni, Calabria in coda Al momento la percentuale di vaccini somministrati è pari all’81,7% delle 17.130.760 di dosi consegnate alle regioni. Con l’87,9% il Veneto è quella che ne ha somministrate di più, mentre la Calabria ...

A Verona e provincia vaccinate 223.255 persone. Immunizzato il 7% dei veneti Sono state 16.356 le dosi di vaccino anti covid sommininistrate ieri in Veneto, portando il dato complessivo a 1.223.617 dosi, l’87,7% delle forniture consegnate alla regione. In totale le persone ad ...

