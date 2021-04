Vaccini, l’Europa dà l’esempio tra Von der Leyen e Merkel (Di giovedì 15 aprile 2021) Angela Merkel riceverà la prima dose di AstraZeneca questo venerdì, Von der Leyen è stata invece vaccinata oggi Dare l’esempio quando arriverà il nostro turno: sembra essere questo il lodevole mantra dei leader politici di tutto il mondo in queste ultime settimane, primi testimonial di una campagna vaccinale che, tra timori comprensibili ed altri decisamente privi di qualsivoglia fondamento scientifico, procede a più lunghezze. E così, se da noi si sono già vaccinati il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Premier Mario Draghi, con quest’ultimo in attesa della seconda dose, oggi anche l’Europa ha fatto la sua parte: la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, da giorni al centro del dibattito social e politico per lo spiacevole sofagate che l’ha vista ... Leggi su zon (Di giovedì 15 aprile 2021) Angelariceverà la prima dose di AstraZeneca questo venerdì, Von derè stata invece vaccinata oggi Darequando arriverà il nostro turno: sembra essere questo il lodevole mantra dei leader politici di tutto il mondo in queste ultime settimane, primi testimonial di una campagna vaccinale che, tra timori comprensibili ed altri decisamente privi di qualsivoglia fondamento scientifico, procede a più lunghezze. E così, se da noi si sono già vaccinati il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Premier Mario Draghi, con quest’ultimo in attesa della seconda dose, oggi ancheha fatto la sua parte: la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der, da giorni al centro del dibattito social e politico per lo spiacevole sofagate che l’ha vista ...

