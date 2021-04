Vaccini, in Campania somministrate quasi 1 milione e 200mila di dosi (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, ad oggi sono 1.170.926 le dosi di vaccino somministrate. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 860.561 cittadini. Di questi 310.365 hanno ricevuto la seconda dose. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione, ad oggi sono 1.170.926 ledi vaccino. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 860.561 cittadini. Di questi 310.365 hanno ricevuto la seconda dose. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

