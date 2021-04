Vaccini, Figliuolo: “Proteggere i più esposti, checcè ne dica qualche presidente di Regione” (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – “Dobbiamo uscire da questa situazione. Anche ieri 469 morti. Dobbiamo venirne fuori. L’età media delle vittime è ottant’anni, ma ora sta scendendo a 65.Bisogna fare in fretta. Ecco qual è lo spirito dell’ordinanza con cui abbiamo imposto la priorità agli anziani, checché ne dica qualche presidente di Regione. Dobbiamo Proteggere i più esposti, se non facessimo di tutto per riuscirci saremmo dei criminali“. Così il commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo su ‘La Stampa’. “Riusciremo a centrare l’obiettivo delle 500mila somministrazioni al giorno – osserva – in questo trimestre l’Europa avrà 50 milioni di dosi in più di Pfizer, che per l’Italia significa quasi 7 milioni. Circa 670mila, conto di averle entro fine mese, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – “Dobbiamo uscire da questa situazione. Anche ieri 469 morti. Dobbiamo venirne fuori. L’età media delle vittime è ottant’anni, ma ora sta scendendo a 65.Bisogna fare in fretta. Ecco qual è lo spirito dell’ordinanza con cui abbiamo imposto la priorità agli anziani, checché nedi. Dobbiamoi più, se non facessimo di tutto per riuscirci saremmo dei criminali“. Così il commissario all’emergenza Covid Francesco Paolosu ‘La Stampa’. “Riusciremo a centrare l’obiettivo delle 500mila somministrazioni al giorno – osserva – in questo trimestre l’Europa avrà 50 milioni di dosi in più di Pfizer, che per l’Italia significa quasi 7 milioni. Circa 670mila, conto di averle entro fine mese, ...

