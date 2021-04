Vaccini, farmacisti sui libri per diventare vaccinatori (Di giovedì 15 aprile 2021) I farmacisti tornano sui libri per diventare vaccinatori e supportare i medici nella campagna vaccinale contro il Covid. A tal fine il corso dell’Istituto Superiore di Sanità è stato recentemente caricato online. L’obiettivo è quello di abilitare i farmacisti alle inoculazioni. L’intervista al dottor Antonio Astuti Intervistato, il dottor Antonio Astuti ha riassunto così i principali temi del corso: “Si concentra principalmente sulle nozioni utili a conoscere e a far conoscere i Vaccini anti-Covid“. Il consigliere dell’Ordine provinciale dei farmacisti ha poi aggiunto: “Fino all’approvazione del decreto dello scorso 22 marzo (il farmacista) non poteva eseguire atti prettamente medici riservati al laureati in medicina e in molti casi agli infermieri, ed è quindi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Itornano suipere supportare i medici nella campagna vaccinale contro il Covid. A tal fine il corso dell’Istituto Superiore di Sanità è stato recentemente caricato online. L’obiettivo è quello di abilitare ialle inoculazioni. L’intervista al dottor Antonio Astuti Intervistato, il dottor Antonio Astuti ha riassunto così i principali temi del corso: “Si concentra principalmente sulle nozioni utili a conoscere e a far conoscere ianti-Covid“. Il consigliere dell’Ordine provinciale deiha poi aggiunto: “Fino all’approvazione del decreto dello scorso 22 marzo (il farmacista) non poteva eseguire atti prettamente medici riservati al laureati in medicina e in molti casi agli infermieri, ed è quindi ...

