Vaccini Covid, la lettera di 175 premi Nobel e ex capi di stato agli Usa: “Sospendete i diritti di brevetto per porre fine alla pandemia” (Di giovedì 15 aprile 2021) 175 premi Nobel ed ex capi di stato hanno chiesto al presidente Usa Joe Biden si sospendere la proprietà intellettuale sui Vaccini Covid e condividere i brevetti. “Un’azione urgente” da intraprendere, “un passo fondamentale e necessario per porre fine alla pandemia” si legge nella lettera inviata al capo della Casa Bianca, anticipata dal quotidiano britannico Financial Times. Tra i firmatari l’ex primo ministro inglese Gordon Brown, l’ex presidente francese Francois Hollande, l’ex presidente dell’Urss Mikhail Gorbaciov e il premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz Sospendere i diritti di proprietà intellettuale per i Vaccini ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 aprile 2021) 175ed exdihanno chiesto al presidente Usa Joe Biden si sospendere la proprietà intellettuale suie condividere i brevetti. “Un’azione urgente” da intraprendere, “un passo fondamentale e necessario per” si legge nellainviata al capo della Casa Bianca, anticipata dal quotidiano britannico Financial Times. Tra i firmatari l’ex primo ministro inglese Gordon Brown, l’ex presidente francese Francois Hollande, l’ex presidente dell’Urss Mikhail Gorbaciov e ilper l’Economia Joseph Stiglitz Sospendere idi proprietà intellettuale per i...

