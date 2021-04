Vaccini, Cirio: “Testato macchina, ora siamo pronti” (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente del Piemonte Alberto Cirio è pronto per dare la scossa alla campagna vaccinale della regione dopo le parole di ieri del generale Figliuolo che parla di un target di 40 mila Vaccini al giorno. “Abbiamo Testato la macchina e siamo pronti. Seguiamo con puntualità gli obiettivi target che ci vengono dati dalla struttura commissariale per arrivare a 40mila Vaccini al giorno nel mese di maggio, che è l’obiettivo che ci permetterà di coprire la nostra popolazione in pochi mesi”. Così si è espresso Cirio, inaugurando ad Alba il Centro Vaccinale allestito dalla Fondazione Ferrero. “L’esercito è pronto ci servono i Vaccini – aggiunge Cirio -, ma sappiamo che con il generale Figliuolo c’è grande rigore nella ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente del Piemonte Albertoè pronto per dare la scossa alla campagna vaccinale della regione dopo le parole di ieri del generale Figliuolo che parla di un target di 40 milaal giorno. “Abbiamola. Seguiamo con puntualità gli obiettivi target che ci vengono dati dalla struttura commissariale per arrivare a 40milaal giorno nel mese di maggio, che è l’obiettivo che ci permetterà di coprire la nostra popolazione in pochi mesi”. Così si è espresso, inaugurando ad Alba il Centro Vaccinale allestito dalla Fondazione Ferrero. “L’esercito è pronto ci servono i– aggiunge-, ma sappiamo che con il generale Figliuolo c’è grande rigore nella ...

