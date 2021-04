Vaccini | Bebe Vio | “Credo fortemente nella scienza | solo così si sconfigge il Covid”

(Di giovedì 15 aprile 2021) “Spero venga vaccinato al più presto il maggior numero di persone possibile, perchée sono convinta cheattraverso una massiccia campagna di vaccinazioni riusciremo a fermare questo maledetto“. È questo l’appello diVio, raccolto in una dichiarazione rilasciata all’Ansa. Un appello ancora più significativo perché arriva da un’atleta la cui disabilità deriva proprio da una mancata vaccinazione contro la meningite, e che rientra in un panorama di dibattito riguardo la possibilità di vaccinare gli atleti che parteciperanno alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo. SportFace.

ROMA, 15 APR - "Spero venga vaccinato al più presto il maggior numero di persone possibile, perché credo fortemente nella scienza e sono convinta che solo attraverso una massiccia campagna di vaccinazioni riusciremo a fermare questo maledetto virus".