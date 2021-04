Vaccini anti Covid, l'appello dei Nobel e dei leader del mondo per la sospensione dei brevetti (Di giovedì 15 aprile 2021) Centosessanta fra ex capi di governo e premi Nobel si appellano al presidente americano Biden: "Nessuno è al sicuro dalla pandemia fino a quando tutti non sono al sicuro". Finora solo lo 0,2% dei Vaccini è andato ai paesi poveri. Al Wto intanto prosegue lo scontro sulla... Leggi su repubblica (Di giovedì 15 aprile 2021) Centosessanta fra ex capi di governo e premisi appellano al presidente americano Biden: "Nessuno è al sicuro dalla pandemia fino a quando tutti non sono al sicuro". Finora solo lo 0,2% deiè andato ai paesi poveri. Al Wto intanto prosegue lo scontro sulla...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anti Vaccini, 170 Nobel ed ex capi di Stato scrivono a Biden: 'Sospendere monopoli di Big Pharma' L'appello arriva mentre il Washington Post scrive che gli USA avranno probabilmente un surplus di 'almeno 300 milioni di dosi' di vaccini anti Covid entro fine luglio. Leggi anche... America First e ...

Olimpiadi Tokyo 2021, Malagò: 'Vaccinare gli atleti al Covid? Noi siamo pronti' Intervenuto in seguito alla presentazione delle finali di Champions League di volley, il presidente del Coni Giovanni Malagò torna a parlare delle vaccinazioni anti Covid in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo . 'Noi siamo pronti - spiega il numero uno dello sport nazionale - abbiamo inviato un elenco molto analitico degli atleti interessati e delle persone ...

Lombardia, vaccinato l’85 per cento degli over 80: mancano gli anziani costretti in casa L’85 per cento degli ultra-ottantenni hanno ricevere la prima dose del vaccino anti Covid. Ad oggi mancano ancora 43.460 over 80: secondo quanto precisato da Regione Lombardia, sono la gran parte anzi ...

Olimpiadi Tokyo 2021, Malagò: "Vaccinare gli atleti al Covid? Noi siamo pronti" Intervenuto in seguito alla presentazione delle finali di Champions League di volley, il presidente del Coni Giovanni Malagò torna a parlare delle vaccinazioni anti Covid ...

