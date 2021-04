Vaccini | Aifa | da inizio vaccinazioni 4 decessi con AstraZeneca su 9 milioni di dosi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Aifa

Lo rende noto l'nel terzo Rapporto di farmacovigilanza suianti - Covid . 'In Italia, su 62 casi, ne sono stati segnalati 7 (con 2 decessi) di trombosi dei seni venosi intracranici fino ...Per i trein Italia, tra le quasi 14 milioni di somministrazioni, l'registra il 7% di segnalazioni gravi, con un tasso di 36 eventi gravi ogni 100mila somministrazioni. Nel dettaglio, per ...Si sono verificati, entro 2 settimane dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca, "dei casi molto rari di trombi associati a bassi livelli di piastrine nel sangue". Lo rende noto l'Aifa nel terzo ...In questo trimestre arriveranno 50 milioni di dosi in più, le 6,8 milioni di dosi saranno spalmate in questo periodo di tempo ...