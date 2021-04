Vaccini, 210.000 dosi somministrate nell’ultima giornata. In totale sono oltre 14 milioni. In 4,2 milioni hanno fatto il richiamo (Di giovedì 15 aprile 2021) Stando all’ultimo report del governo sull’andamento della campagna vaccinale in Italia, le somministrazioni giornaliere sono state complessivamente +210.159 (ultimo aggiornamento alle ore 20.50). Un dato che è ancora molto lontano dunque dall’obiettivo previsto dal commissario per l’emergenza Coronavirus Francesco Paolo Figliuolo di 315.000 inoculazioni al giorno, per questa settimana di aprile. In totale le somministrazioni cominciate a fine dicembre dello scorso anno sono arrivate a quota 14.159.851. Le persone vaccinate – coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi di preparato anti-Covid – sono invece 4.209.897. La distribuzione del vaccino tra le varie categorie che hanno diritto in via prioritaria a ricevere una dose è arrivata a questo punto: Operatori ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 aprile 2021) Stando all’ultimo report del governo sull’andamento della campagna vaccinale in Italia, le somministrazioni giornalierestate complessivamente +210.159 (ultimo aggiornamento alle ore 20.50). Un dato che è ancora molto lontano dunque dall’obiettivo previsto dal commissario per l’emergenza Coronavirus Francesco Paolo Figliuolo di 315.000 inoculazioni al giorno, per questa settimana di aprile. Inle somministrazioni cominciate a fine dicembre dello scorso annoarrivate a quota 14.159.851. Le persone vaccinate – coloro chericevuto entrambe ledi preparato anti-Covid –invece 4.209.897. La distribuzione del vaccino tra le varie categorie chediritto in via prioritaria a ricevere una dose è arrivata a questo punto: Operatori ...

Advertising

sidewayseye : RT @Esciro2: Sulla ripartizione dei vaccini il nuovo criterio adottato da #Figliuolo dà ragione a #DeLuca: una testa, un vaccino. Per la #C… - ABosurgi : RT @Esciro2: Sulla ripartizione dei vaccini il nuovo criterio adottato da #Figliuolo dà ragione a #DeLuca: una testa, un vaccino. Per la #C… - Esciro2 : Sulla ripartizione dei vaccini il nuovo criterio adottato da #Figliuolo dà ragione a #DeLuca: una testa, un vaccino… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Vaccini: in Italia 1,5 milioni di dosi Pfizer, alle Regioni in 24 ore Le consegne interesserann… - fisco24_info : Vaccini Pfizer, 1,5 milioni di dosi in consegna alle Regioni: La distribuzione in più di 210 strutture sanitarie in… -