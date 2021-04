Vaccini, 170 Nobel ed ex capi di Stato scrivono a Biden: "Sospendere monopoli di Big Pharma" (Di giovedì 15 aprile 2021) Più di 170 tra Premi Nobel ed ex capi di Stato e di governo hanno inviato oggi una lettera aperta al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, invitandolo a sostenere la proposta di sospensione dei diritti di proprietà intellettuale concessi alle case farmaceutiche sui Vaccini Covid19, con l’obiettivo di consentirne l’accesso in tutto il mondo e poter così fermare la pandemia. L’iniziativa coordinata dalla People’s Vaccine Alliance (PVA), di cui fanno parte Oxfam ed Emergency, vede tra i primi firmatari gli ex presidenti del Consiglio Romano Prodi e Mario Monti, l’ex premier britannico Gordon Brown, l’ex presidente della Colombia Juan Manuel Santos, l’ex presidente della Liberia Ellen Johnson Sirleaf, l’ex presidente della Francia François Hollande e i Premi Nobel Joseph Stiglitz, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Più di 170 tra Premied exdie di governo hanno inviato oggi una lettera aperta al presidente degli Stati Uniti Joe, invitandolo a sostenere la proposta di sospensione dei diritti di proprietà intellettuale concessi alle case farmaceutiche suiCovid19, con l’obiettivo di consentirne l’accesso in tutto il mondo e poter così fermare la pandemia. L’iniziativa coordinata dalla People’s Vaccine Alliance (PVA), di cui fanno parte Oxfam ed Emergency, vede tra i primi firmatari gli ex presidenti del Consiglio Romano Prodi e Mario Monti, l’ex premier britannico Gordon Brown, l’ex presidente della Colombia Juan Manuel Santos, l’ex presidente della Liberia Ellen Johnson Sirleaf, l’ex presidente della Francia François Hollande e i PremiJoseph Stiglitz, ...

